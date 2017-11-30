У маленькому містечку на Вінниччині після серії самогубств повісилась 22-річна вчителька

У невеличкому місті Погребищі Вінницької області менше ніж за місяць сталося одразу три самогубства підлітків.

Місцеві жителі ще тоді забили на сполох, не випускали дітей з дому та говорили, що все це - прояви диявола, передає 33kanal.

Минулого вівторка у Погребищі знову сталось самогубство. Цього разу із життя пішла 22-річна Віта Воловикова. Вона нещодавно вийшла заміж за місцевого. Він — рідний дядько третьої жертви самогубства — Вадима Протопіша.

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Останнім часом, за словами місцевих, Віта пережила декілька стресових ситуацій. Відомо, що дівчина повісилась у гаражі. Біля неї було дві записки. В одній Віта просила вибачення за цей фатальний крок, в іншій — просила нікого не звинувачувати у смерті.

На тілі ознак насильницької смерті не виявлено, наразі відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства із позначкою "самогубство".

Дівчина дуже мріяла про дитину, у вересні завагітніла, але плід завмер. Це могло підірвати її стан. Додались і сімейні негаразди із чоловіком. Скоріш за все, пишуть ЗМІ, всі ці фактори й призвели до самогубства.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Львова 20-річний хлопець вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна п'ятого поверху.