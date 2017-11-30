На Житомирщині вантажний потяг збив пенсіонерку на смерть

У середу, 29 листопада, у Бердичеві вантажний потяг смертельно травмував жінку. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, 29 листопада до Бердичівського відділу поліції надійшло повідомлення від чергової по залізничній станції про те, що потяг збив людину.

Читайте такожУ Харкові електричка на смерть збила людину

На місці події працівники слідчо-оперативної групи з’ясували, що близько 16.10 години вантажний потяг, що рухався у напрямку Козятина, збив жінку, віком близько 70 років, яка перебувала на колії. Від отриманих травм вона загинула на місці. Як пенсіонерка опинилася на коліях, зараз з'ясовується.

Відповідні відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України. Нині триває встановлення особи загиблої та обставин цієї трагедії.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада у Бердичеві вантажний потяг збив на смерть чоловіка, поліція розпочала розслідування.