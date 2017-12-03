Інформація про замінування Центрального залізничного вокзалу у Києві не підтвердилася - "Укрзалізниця"
13:27, 03 грудня 2017Інциденти
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Як повідомили в «Укрзалізниці», після огляду всіх приміщень вокзалу жодних вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили.
Інформація про замінування Центрального залізничного вокзалу у Києві не підтвердилася / фото УНІАН
Інформація про замінування Центрального залізничного вокзалу у Києві не підтвердилася.
Як повідомили у публічному акціонерному товаристві «Українська залізниця», після огляду всіх приміщень вокзалу жодних вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили.
Роботу вокзалу відновлено о 12:00. Нині він працює у звичному режимі.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві з Центрального залізничного вокзалу евакуювали пасажирів і працівників через повідомлення про замінування, затримки у русі поїздів не було.
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