Інформація про замінування Центрального залізничного вокзалу у Києві не підтвердилася - "Укрзалізниця"

Інформація про замінування Центрального залізничного вокзалу у Києві не підтвердилася.

Як повідомили у публічному акціонерному товаристві «Українська залізниця», після огляду всіх приміщень вокзалу жодних вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили.

Роботу вокзалу відновлено о 12:00. Нині він працює у звичному режимі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві з Центрального залізничного вокзалу евакуювали пасажирів і працівників через повідомлення про замінування, затримки у русі поїздів не було.