У Києві жінка за кермом Lexus зіткнулася з Fiat: не працювали світлофори (фото, відео)

У Києві на перехресті бульвару Шевченка та вулиці Пушкінської сталася ДТП за участю автомобілів Lexus та Fiat.

Свідки розповідають, що були вимкнені світлофори, на перехресті стояв патрульний, який регулював дорогу для проїзду кортежу, передають "Вартові.Еспресо".

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У цей момент Fiat їхав Пушкінською та зіткнувся з Lexus, який їхав бульваром Шевченка. Від зіткнення Lexus розвернуло, а Fiat відкинуло на тротуар.

Жінка, яка в цей момент стояла на тротуарі, встигла відскочити. В результаті ДТП постраждав водій Fiat, у нього забої та посічене обличчя.

Як повідомляв УНІАН, у неділю ввечері, 3 грудня, у Києві сталася ДТП за участю маршрутки.