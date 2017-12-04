В Одеській області сталася пожежа на базі відпочинку (фото)

У Білгород-Дністровському районі Одеської області на базі відпочинку згоріли десять дерев'яних будинків. Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в області, 3 грудня о 7:00 в службу порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в смт Затока на території бази відпочинку «Зорі Тирасполя» сталося загоряння дерев'яних будинків.

Пожежно-рятувальні підрозділи було направлено за підвищеним рангом виклику «Пожежа - 1 БІС» і через 17 хвилин перші підрозділи пожежно-рятувального загону приступили до гасіння пожежі.

«Було створено три оперативних ділянки і штаб пожежогасіння. Пожежу о 7:50 було локалізовано і о 9:52 повністю ліквідовано на загальній площі 1 тисяча квадратних метрів», - повідомили в главку.

Під час НП база відпочинку не функціонувала.

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У результаті пожежі вогнем знищено десять одноповерхових дерев'яних будинків бази відпочинку. Вдалося запобігти загорянню поруч розташованих будівель діючої бази відпочинку сезонного типу «Витязь».

Попередня причина пожежі - занесення джерела загоряння ззовні невідомою особою (особами).

Раніше у Харкові під час пожежі в приватному будинку загинула дитина.