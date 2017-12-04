На Одещині знайшли мертвими зниклих безвісти у березні двох малолітніх дітей і їхню матір

В Одеській області виявлені мертвими матір і двоє малолітніх дітей, які безвісти зникли в березні.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, заява про зникнення жительки села Коханівка Ананьївського району Любові Деде і двох її дітей - восьми і шести років, надійшла до правоохоронних органів на початку березня.

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За словами матері зниклої жінки, 4 березня під час святкової вечері її донька поділилася з гостем наміром вчинити самогубство і «забрати з собою дітей». Намір накласти на себе руки молода мати аргументувала своєю тяжкою долею.

«Співробітники Ананьївського відділу поліції розшукували безвісти зниклих Любов Деде, 1991 року народження, і її малолітніх дітей - Григорія Деде, 2009 року народження, і Анастасію Деде, 2011 народження. Їх місцезнаходження було невідоме з 5 березня», - повідомили в головному управлінні.

За словами матері, відсутність доньки і онуків вона виявила вранці 5 березня. При цьому молода жінка не взяла з собою речі першої необхідності, мобільний телефон і документи.

За даними представника головного управління, до пошуку зниклої жінки і дітей були залучені цивільні особи і близько 200 правоохоронців, які провели обходи в довколишніх населених пунктах, «прочесали» лісосмуги, обстежили залишені будівлі. Припускали, що жінка могла виїхати до іншого населеного пункту. Було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, яке поки що не закрито.

«Тіла виявлено лише в грудні», - повідомив представник головного управління. В даний час встановлюються обставини НП і причина смерті членів сім'ї. Планується провести низку експертиз.