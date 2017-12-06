Мітингувальники заявили про 10 постраждалих унаслідок штурму наметів Саакашвілі під Радою

Унаслідок сутичок поліції з протестувальниками постраждали близько 10 людей. Про це повідомили медики наметового містечка, передає Hromadske.

Депутат від «Самопомочі» Єгор Соболєв, який також перебуває на мітингу, повідомив, що постраждалі є і серед протестувальників, і серед поліції. Соболєв розповів, що силовики штурмували табір з трьох боків.

Самого Саакашвілі станом на 7:00 у наметовому містечку не було.

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Як повідомляв УНІАН, у Маріїнському парку відбулася спроба штурму наметового містечка активістів, які підтримують Міхеїла Саакашвілі.

Представників правоохоронних органів було близько сотні. Протестувальники почали захищатися від правоохоронців петардами. Останні застосували сльозогінний газ й повалили паркан. У відповідь люди почали бити їх дерев'яними і металевими брусками - правоохоронці відступили.