У центрі Києва пожежна машина протаранила легковик (фото)
21:05, 07 грудня 2017Інциденти
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За словами водія пожежної машини, він намагався перестроїтися на дорозі і врізався в бампер «Богдана».
Рятувальники стверджують, що не порушували / Інформатор
7 грудня в Києві на вулиці Велика Васильківська біля палацу «Україна» сталося ДТП. Там зіткнулися автомобіль «Богдан» і пожежна машина. Про це повідомляє "Інформатор".
За словами водія рятувальників, він намагався перестроїтися на дорозі і врізався в бампер «Богдана». Вони саме їхали з пожежі без «мигалок» і запевняють, що не порушували.
У ДТП ніхто не постраждав / Інформатор
У свою чергу водій української машини запевняє, що причина ДТП якраз у відсутності «мигалок». Якби вони були, то він би пропустив авто, а так просто не помітив машину. У ДТП ніхто не постраждав, не утворилася пробка. Водії разом з пасажирами очікували приїзд поліції.
Як повідомляв УНІАН, в Одесі загорівся трамвай з пасажирами, є постраждалі.
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