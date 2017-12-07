У центрі Києва пожежна машина протаранила легковик (фото)

7 грудня в Києві на вулиці Велика Васильківська біля палацу «Україна» сталося ДТП. Там зіткнулися автомобіль «Богдан» і пожежна машина. Про це повідомляє "Інформатор".

За словами водія рятувальників, він намагався перестроїтися на дорозі і врізався в бампер «Богдана». Вони саме їхали з пожежі без «мигалок» і запевняють, що не порушували.

У свою чергу водій української машини запевняє, що причина ДТП якраз у відсутності «мигалок». Якби вони були, то він би пропустив авто, а так просто не помітив машину. У ДТП ніхто не постраждав, не утворилася пробка. Водії разом з пасажирами очікували приїзд поліції.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі загорівся трамвай з пасажирами, є постраждалі.