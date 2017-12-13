Відібрали кругленьку суму: у Києві зухвало пограбували помічника нардепа

15:40, 13 грудня 2017
Інциденти
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Зловмисники відібрали в чоловіка чималу суму коштів.

Про інцидент розповів сам Безбах / фото УНІАН

У Києві невідомі серед дня пограбували помічника позафракційного народного депутата Якова Безбаха.

За словами Безбаха, йому зателефонували з СБУ і повідомили про інцидент. Про це він розповів ТСН.ua.

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Також нардеп розповів, що помічника нібито не били. Наразі обставини пограбування та точна сума вкрадених коштів встановлюються. 

Як повідомляв УНІАН, в одному з кафе у центрі Києва невідомі обікрали відвідувачів, якими виявилися екс-голова Головного контрольного управління Адміністрації президента Анатолій Балюк і колишній міністр економіки Сергій Терьохін. 

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Теги: #пограбування помічника нардепа#пограбували помічника Безбаха