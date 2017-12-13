У Запоріжжі затримали фейкових "поліцейських", причетних до резонансних злочинів по всій Україні

Поліцейські у Запоріжжі затримали дев'ятьох членів організованого злочинного угрупування, які причетні до ряду резонансних розбійних нападів на території України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

Зловмисників затримали в ході спільної операції співробітників кримінальної поліції Центрального апарату Нацполіції, ГУНП в Житомирській області та спецпідрозділу КОРД.

"Затримані використовували формений одяг співробітників поліції та автоматичну зброю", - зазначив Аброськін.

В свою чергу голова Національної поліції України Сергій Князєв на своїй сторінці у соцмережі додав, що "попередньо встановлено, що всі вони – жителі окупованої частини Донеччини".

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня в Одесі затримали трьох слідчих поліції, які підозрюються в низці злочинів, у тому числі, в розбійному нападі, службовому підробленні й привласненні $120 тис., що належать підприємцям.