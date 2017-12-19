У центрі Києва чиновник виявив на своєму авто розтяжку з гранатою - ЗМІ

Власник автомобіля Mazda в понеділок, 18 грудня, під час прибирання снігу зі своєї машини виявив предмет, схожий на гранату РГД-5. Про це NewsOne.ua повідомили джерела в правоохоронних органах Києва.

Уточнюється, що інцидент стався о 20:00 на парковці біля НСК "Олімпійський". Виявивши вибухонебезпечний предмет, чоловік одразу звернувся до співробітників поліції.

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До місця події прибула слідчо-оперативна група. Зі слів чоловіка стало ясно, що він є співробітником Державної зернової корпорації України. Вийшовши з роботи, чиновник почав розчищати своє авто від снігу, і на лобовому склі виявив нитку чорного кольору, якій кріпився предмет, схожий на гранату. Після виявлення знахідки він негайно викликав поліцейських.

Вибухотехніки підтвердили, що чорний предмет є саме гранатою РГД-5.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 замах на злочин та частини 2 статті 115 - умисне вбивство Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, під Миколаєвом патрульні розстріляли влаштував погоню чоловіка з гранатою.