В Києві бетономішалка на смерть збила жінку та протягнула її 20 метрів (відео)

09:25, 29 грудня 2017
Інциденти
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Жінка переходила дорогу у не встановленому місці, водій бетоновоза переїхав її усіма колесами і не помітив цього.

В Києві водій бетономішалки збив жінку, протягнув її 20 метрів та поїхав далі. Водій бетоновоза переїхав її усіма колесами і не помітив цього.

Як йдеться в сюжеті ТСН, жінка переходила дорогу у не встановленому місці. Винуватця наїзду наздогнали свідки і викликали поліцію. Постраждала - загинула на місці. Їй було близько 30 років. 

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