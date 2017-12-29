В Києві бетономішалка на смерть збила жінку та протягнула її 20 метрів (відео)

В Києві водій бетономішалки збив жінку, протягнув її 20 метрів та поїхав далі. Водій бетоновоза переїхав її усіма колесами і не помітив цього.

Як йдеться в сюжеті ТСН, жінка переходила дорогу у не встановленому місці. Винуватця наїзду наздогнали свідки і викликали поліцію. Постраждала - загинула на місці. Їй було близько 30 років.

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