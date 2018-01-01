У Києві рятувальники загасили пожежу у 24-поверховому житловому будинку
20:50, 01 січня 2018Інциденти
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Ймовірною причиною пожежі є необережне поводження з піротехнічними виробами.
Причиною пожежі є необережне поводження з піротехнічними виробами \ УНІАН
У Києві рятувальники ліквідували пожежу у 24-поверховому житловому будинку. Про це повідомляється на сайті Головного управління ДСНС у Києві.
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На місці виклику вогнеборці встановили, що пожежа виникла в кімнаті однієї з квартир на 9-му поверсі. О 00:27 пожежу було локалізовано, а о 00:31 - ліквідовано. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Ймовірною причиною виникнення пожежі є необережне поводження з піротехнічними виробами, але остаточну причину встановлять правоохоронці.
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