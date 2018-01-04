На Житомирщині чоловік зберігав вдома більше кілограма канабісу

На Житомирщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зберігання жителем Бердичівського району наркотиків.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій поліції Житомирської області, відомості до ЄРДР внесені за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Більше кілограма канабісу правоохоронці вилучили вдома у 45 — річного жителя села Гришківці Бердичівського району. У нього також знайшли засоби, супутні для вживання та поширення наркотиків, кілька мобільників та інші речі.

Чоловікові загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання щодо нього міри запобіжного заходу.