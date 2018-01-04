На Житомирщині чоловік зберігав вдома більше кілограма канабісу
У нього також знайшли засоби, супутні для вживання та поширення наркотиків, кілька мобільників та інші речі.
На Житомирщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зберігання жителем Бердичівського району наркотиків.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій поліції Житомирської області, відомості до ЄРДР внесені за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Більше кілограма канабісу правоохоронці вилучили вдома у 45 — річного жителя села Гришківці Бердичівського району. У нього також знайшли засоби, супутні для вживання та поширення наркотиків, кілька мобільників та інші речі.
Чоловікові загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Вирішується питання про обрання щодо нього міри запобіжного заходу.