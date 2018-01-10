У Дніпрі чоловік вирішив покращити систему опалення і залишив без газу кілька квартир (відео)

У Дніпрі чоловік намагався самовільно обрізати газову трубу і погрожував сусідці фізичною розправою. Житель 4-кімнатної двоповерхівки, щоб відмовитися від старої системи опалення, почав різати газову трубу. Його сусідка викликала аварійну газову службу, а потім поліцію, адже, за її словами, чоловік почав погрожувати їй.

"До нас на лінію надійшов виклик від сусідів. Чоловік самовільно відключив газ, не проходячи ніяких інструктажів, при цьому він не був спеціально навчений і самовільно поліз ремонтувати газові прилади і займатися їх демонтажем, на що він не мав ніякого права. По приїзду аварійної бригади з'ясувалося, що від газу відключено кілька квартир. Ми склали нормативні документи про самовільне втручання у систему газопостачання та акт про правопорушення, за що чоловік надалі буде змушений заплатити штраф за втручання в систему газопостачання та додатково пройти інструктаж", - розповів працівник газової служби.