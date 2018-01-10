"Мінером" електрички "Київ-Фастів" виявився нудьгуючий киянин

Працівники поліції Київської області затримали чоловіка за неправдиве повідомлення про мінування електропотяга сполученням «Київ-Фастів».

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції України в Київській області на сторінці Facebook.

«Завдяки злагодженим діям правоохоронців, які проаналізували, звідки саме надійшов телефонний дзвінок, встановили підозрюваного та передали прикмети колегам-патрульним і затримали його на площі в місті Фастів. 48-річний киянин пояснив, що телефонував до поліції від нудьги», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що затриманий телефонував у поліцію 9 січня із повідомленням про «мінування» електрички «Київ-Фастів», перебуваючи напідпитку.

Під час перевірки слідчо-оперативна група вибухонебезпечних предметів не виявила.

Читайте такожУ Києві зачинили одну зі станцій метро на вхід та вихідЗа даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Зараз вирішується питання про обрання відносно чоловіка міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі, додали в поліції.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на інформацію ПАТ «Укрзалізниця» у Facebook, вчора, 9 січня, правоохоронці перевіряли повідомлення про замінування двох електропоїздів на Київщині.

«О 17.40 надійшов анонімний дзвінок працівникам поліції про замінування електропоїзда №6083 сполученням «Київ-Роток». У рейс поїзд мав відправитися о 18:10. Поїзд затримано на станції «Київ-Пасажирський», пасажирів евакуйовано», - йшлося у повідомленні.

Крім того, невідома особа зателефонувала до поліції та повідомила про замінування електропоїзда №6019 «Київ-Фастів», який на той момент перебував у Фастові.