Прокуратура Києва розслідує перевищення службових повноважень поліцейськими після обшуків в уродженця Білорусі

Прокуратурою міста Києва відкрито кримінальне провадження за ознаками перевищення влади або службових повноважень співробітниками Голосіївського управління поліції, які проводили обшук за місцем проживання уродженця Республіки Білорусь та його подальше затримання.

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Як повідомили у прес-службі столичної прокуратури, відомості про вчинення кримінального правопорушення, яке передбачене ст. 365 Кримінального кодексу України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань

Проведення досудового розслідування доручено слідчим Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області.

Крім того, прокуратурою ініційовано службове розслідування щодо співробітників місцевої прокуратури, які підтримували у суді клопотання про застосування тимчасового арешту щодо цього громадянина.

«Одночасно, за постановою прокуратури, змінено підслідність у іншому кримінальному провадженні, розпочатому у вересні минулого року за фактом незаконного зберігання вказаним чоловіком зброї та боєприпасів. Матеріали розслідування з метою повного та об’єктивного дослідження всіх обставин з Голосіївського управління поліції передано до Солом'янського УП ГУНП в м Києві», - йдеться у повідомленні.