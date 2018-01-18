У Краматорську внаслідок ДТП загинув спостерігач місії ОБСЄ

У Краматорську внаслідок дорожньо-транспортної події загинув спостерігач Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Про це УНІАН повідомили у Відділі преси та публічної інформації СММ ОБСЄ.

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"Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтверджує, що в четвер, 18 січня, вранці один зі спостерігачів місії став учасником дорожньо-транспортної пригоди, коли пересувався на таксі в Краматорську, і помер на місці пригоди", - повідомили в СММ.

У зв'язку з цим місія висловлює найщиріші співчуття близьким, друзям і колегам померлого.

Інших подробиць у СММ не уточнили.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня 2017 р. автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області, що вперше призвело до загибелі спостерігача місії. Це сталося в районі села Пришиб, яке розташоване на території, підконтрольній бойовикам "ЛНР". Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє дістали поранення. Загиблий був громадянином США, поранені - спостерігачі з Німеччини та Чехії.