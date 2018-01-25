В одеському порту обрушився недобудований причал (фото)

В акваторії морського торгового порту «Южний» (Одеська обл.) на території обслуговування групи терміналів «Трансінвестсервіс» (ТІС) під час робіт із подовження причалу сталося його просідання через витік піску.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТІС, просідання сталося ввечері 24 січня.

«При виконанні робіт із подовження приватного причалу №22, на якому розміщено Контейнерний термінал TІС, на бічному технічному з’єднанні понад нормативно збільшився зазор між металевими пальовими оболонками тимчасової захисної стінки, що утримує пісок», - повідомили в прес-службі.

Відзначається, що «вийшло» піску в обсягу близько двох вантажівок «КамАЗ», через що просіла поверхня причалу, що будується.

У прес-службі зазначили, що причини витоку піску з котловану оперативно усунені, осідання відразу локалізували і гідротехнічні роботи (з подовження причалу) тривають у штатному режимі.

У прес-службі державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» кореспондента УНІАН запевнили, що порт працює в штатному режимі, логістику не порушено.

Довідка УНІАН. Найбільший в Україні суховантажний порт - група терміналів «ТІС» розташований на березі Малого Аджалицького лиману в 27 км на схід від Одеси. Понад 700 суднозаходжень на рік пов'язують «ТІС» із більш ніж 1,5 тис. портів по всьому світу.

Морський торговельний порт «Южний» - найбільший за обсягами перевалки вантажів порт України, заснований в 1978 році й розташований на березі Аджалицького лиману. Це найбільш глибоководний порт України (глибина підхідного каналу - 15,5 м, глибини біля причалів - 14-15,5 м). Загальна протяжність причалів - близько 2,6 км.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні минулого року у порту «Южний» вантажне судно Conquistador (прапор Мальти, довжина 300 м) врізалося в причал, внаслідок чого були пошкоджені облицювальні плити причалу, зміщено швартову тумбу і вигнуто анкерні тяги.