У Кременчуці на місці падіння гелікоптера знайдено бортовий самописець - поліція

До співпраці в розслідуванні катастрофи гелікоптера долучилися фахівці-інспектори з авіації, які прибули зі столиці до Кременчука.

У Кременчуці Полтавської області на місці катастрофи гелікоптера Мі-8 знайдено бортовий самописець.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Головного управління Нацполіції України в Полтавській області Андрій Замахін.

«На місці катастрофи знайдений бортовий літописець, інформація з якого буде ретельно вивчена та проаналізована», - зазначив він.

За його словами, наразі слідчо-оперативна група продовжує працювати.

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«До співпраці в розслідуванні катастрофи гелікоптера долучилися фахівці-інспектори з авіації, які прибули зі столиці до Кременчука», - повідомив Замахін.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня близько 19.15 до поліції Кременчука надійшла інформація про падіння гелікоптера у Автозаводському районі (мікрорайон «Молодіжний»). Гелікоптер Мі-8, який належав приватній авіакомпанії «Українські вертольоти», впав з послідуючим горінням на відкритій місцевості під час навчально-тренувального польоту, загинули чотири члени екіпажу.

За фактом падіння гелікоптера відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.