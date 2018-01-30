Насильство та шантаж: російські спецслужби у Криму намагались завербувати українського патріота (відео)

Окупанти хотіли, аби хлопець збирав для них інформацію про кримчан-учасників АТО.

Спецслужби РФ намагались завербувати в окупованому Криму Дмитра Романькова, який зривав російський прапор у Севастополі. Аби змусити українця співпрацювати, окупанти застосовували насильство, шантаж та психологічний тиск.

Читайте такожФСБ влаштувала нові обшуки у кримських татар (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН. Повідомляється, що восени 2017 року хлопець повертався до окупованого Севастополя з території материкової України. Російські силовики слідкували за ним від прикордонного переходу і викрали прямо з автомобіля.

Зазначається, що компромат на Романькова російські спецслужби збирали давно. Тепер вони зажадали, аби юнак збирав інформацію про кримчан-патріотів, які воюють в АТО.

Співробітники російської спецслужби прикували ноги хлопця до ніжок стільця, а руки – до ніг, наділи мішок та змусили нахилити голову додолу. Так він просидів декілька годин. У такий спосіб окупанти вибили з Романькова усну заяву про готовність співпрацювати з силовими структурами РФ, зафіксувавши її на відео. У випадку відмови від «співпраці» вони також пообіцяли оприлюднити відповідний запис.

Хлопцю також погрожували, що у випадку відмови жертвою насилля може стати його мати, а його дім та автомобіль – спалять.

Врешті-решт, хлопцю дозволили покинути Крим, але пообіцяли, що якщо він не повернеться до 25 січня, то запис з «компроматом» на нього буде оприлюднено. За три дні після сплину даного терміну Романьков до окупантів так і не повернувся.

Раніше повідомлялось, що співробітники російської ФСБ в окупованому Криму наприкінці грудня затримали на пункті пропуску «Армянськ» громадянина України, який звинувачується в РФ у «нарузі над державним гербом та прапором Росії».