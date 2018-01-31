Рідні загиблого в Харкові курсанта зробили кардинально різні заяви - ЗМІ (відео)

Родичі загиблого курсанта відмовляються вірити версії правоохоронців.

Сьогодні, 31 січня, в селі Мартова Печенізького району прощаються з Дмитром Зобніним, якого знайшли мертвим в одному з корпусів Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба.

Через дві доби після трагедії у низці ЗМІ з'явилася інформація, що рідні хлопця нібито погодилися з версією слідства про самогубство, передає ГородХ.

За словами Сергія Зобніна, батька Діми, які наводять ЗМІ, сина довели до самогубства офіцери.

"Як сказав експерт, перший постріл був між другим і третім ребром. Важкий, але його не вбило. Тоді він поставив автомат і вистрілив ще чергою в себе", – зазначив Сергій Зобнін.

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Але дядько загиблого Андрій Зобнін цю інформацію спростовує.

"Ні, нічого не змінилося. У цій історії багато прогалин. З версією, що Діма міг накласти на себе руки, його батько не погодився. У нього зараз дуже важкий стан", - зазначив "ГХ" Андрій Зобнін.

Як повідомив журналістам перший заступник військового прокурора Харківського гарнізону Владислав Зубков, досудове розслідування проводять співробітники ГУ Національної поліції у Харківській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури.

Призначено низку експертиз, а також проводяться допити товаришів зі служби загиблого курсанта.

"Батько загиблого хлопця багато говорить, в інтернеті також багато писали і пишуть, але достовірність цієї інформації наразі перевіряється. Всі наряди, документи будуть вилучені і проаналізовані. Всі сумніви можуть бути подолані шляхом почеркознавчої експертизи. Всі їхні докази будуть перевірені в процесі досудового розслідування", - пояснив Зубков.

До речі, спочатку це було кваліфіковано за ст. 115 (умисне вбивство), але з позначкою самогубство. Проте військовий прокурор заявив, що справу спочатку розслідували як умисне вбивство.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня у Харкові в результаті вогнепального поранення загинув курсант університету ПС ЗСУ імені Івана Кожедуба. За даними поліції, загибель 20-річного курсанта розслідується як самогубство.

За висновком експертів, попередньою причиною смерті є вогнепальне поранення голови. Поліцейські встановлюють всі обставини події.