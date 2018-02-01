Під Києвом поліція вилучила партію підробленої кави вартістю 2 мільйони гривень

Для продажу підробленої кави використовували торгові знаки світових виробників даної продукції.

У Київській області поліція вилучила понад 250 кг підробленої кави вартістю 2 мільйони гривень. Як повідомили УНІАН у прес-службі Національної поліції, правоохоронці виявили підпільне виробництво кавової продукції відомих торгових марок.

Фальсифікована продукція була представлена декількома видами: зернова кава, розчинна та кавові напої. Для продажу використовували торгові знаки світових виробників даної продукції.

Працівники управління захисту економіки в Київській області, Бориспільського відділу поліції та місцевої прокуратури встановили місцезнаходження цехів та місця збуту такої продукції.

Під час проведення санкціонованих обшуків фальсифікат вилучили не тільки на підпільних виробництвах, але і у місцях його реалізації. Крім того, поліцейські конфіскували устаткування, необхідну тару та записи з «чорновою» бухгалтерією. Загалом поліцейські вилучили понад 250 кг продукції на суму 2 млн грн.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, половина кіосків з фаст-фудом в Києві працюють з порушеннями.