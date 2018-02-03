У львівській поліції не виключають, що пожежа у храмі УПЦ МП сталася через підпал

У січні під храмом активісти влаштували пікет, на якому вони заявляли, що храм збудовано незаконно на самозахопленій землі.

Поліція розслідує пожежу у церкві, яка сталася сьогодні вночі у Львові. Одна з версій, яку розглядають правоохоронці - підпал.

Про це повідомили у Головному управліні Національної поліції у Львівській області. Там зазначили, що всі обставини займання встановлюють експерти, не виключається, що займання сталося внаслідок короткого замикання, також є версія підпалу.

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Як уточнили у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, пожежа сталася у храмі, який належить Українській православній церкві Московського патріархату.

Нагадаємо, пожежа у церкві Святого князя Володимира сталася вночі 3 лютого. Вогнем було знищено обшивку даху, дерев’яне перекриття на площі 100 квадратних метрів, підлогу та церковний інвентар.

Довідка. 28 січня у Львові близько 50 громадських активістів влаштували пікет біля церкви Святого князя Володимира, на який принесли дитячі іграшки на знак пам’яті про дитину, яку відмовилися відспівувати представники цієї конфесії в Запоріжжі. Також вони заявляли, що храм збудовано незаконно на самозахопленій землі. Після цього Львівська єпархія УПЦ МП зробила заяву, в якій звинувачувала протестуючих в «отриманні грішних рейтингів».