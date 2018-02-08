На Дніпропетровщині учень "замінував" школу

Протягом 20 хвилин правоохоронці встановили, що про вибухівку заради жарту повідомив 12-річний учень цієї школи.

Учнів та вчителів школи у Кам'янському евакуювали через повідомлення про бомбу, яке зробив один з учнів.

Про це йдеться у повідомлені ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області, передає "Depo.Дніпро".

У Кам'янському о 13:20 до поліції надійшло повідомлення про мінування школи. Поліцейські евакуювали учнів та персонал навчального закладу й обстежили будівлю. Вибухотехніки не знайшли у школі вибухонебезпечних предметів.

Протягом 20 хвилин правоохоронці встановили, що про вибухівку заради жарту повідомив 12-річний учень цієї школи.

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Стосовно батьків правопорушника складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративне правопорушення (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей). З хлопцем була проведена профілактична бесіда та роз'яснені наслідки такого жарту.

Раніше у Харкові затримали пенсіонера, який "замінував" стадіон.