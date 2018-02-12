На Львівщині від переохолодження померла жінка
13:59, 12 лютого 2018Інциденти
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За цим фактом відкрито кримінальне провадження, призначено експертизу.
Особу померлої встановлено – нею виявилась 83-річна місцева жителька / фото УНІАН
На Львівщині в одному з сіл району на вулиці перехожі виявили тіло жінки без ознак життя.
Як повідомила поліція області, особу померлої встановлено – нею виявилась 83-річна місцева жителька, котра мешкала неподалік. Ознак насильницької смерті на тілі померлої виявлено не було. Попередньо встановлена причина смерті – переохолодження.
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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Правоохоронці встановлюють обставини події, призначено експертизу.
Раніше на Полтавщині троє людей загинули через переохолодження.
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