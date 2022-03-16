Мікроавтобус віз переселенців з Дніпра в напрямку Тернополя.

На Хмельниччині у ДТП потрапив мікроавтобус з переселенцями, внаслідок чого 7 осіб загинули, 9 травмовані.

Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Хмельницькій області, аварія сталася сьогодні, 16 березня, близько 06:00 на трасі "Кропивницький - Знам'янка" поблизу с. Лозова Волочиської тергромади.

"Відбулось зіткнення автобуса Setar під керуванням 61-річного жителя Донецької області та мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter (дані водія встановлюються), який перевозив переселенців з м. Дніпро в напрямку Тернополя", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ДТП водій та 6 пасажирів мікроавтобуса загинули на місці події. Ще 9 пасажирів транспортного засобу госпіталізовані до лікарні в м. Волочиськ. Наразі анкетні дані загиблих і потерпілих встановлюються. Водій та пасажир автобуса серйозно не постраждали.

Слідчі продовжують роботу на місці події та з’ясовують усі обставини ДТП.

Як повідомляв УНІАН, в Києві зросла кількість ДТП: водіїв закликають пропускати "швидку" та гуманітарні вантажі.

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