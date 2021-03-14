За попередньою інформацією, водій вантажівки вилетів на зустрічну смугу. В аварії постраждали чотири людини, двоє з яких – діти.

Читайте такожУ Києві переповнена маршрутка на швидкості об'їжджала затор тротуаром: у мережі показали відеоУ ДТП у Харківській області зіткнулися чотири автомобілі. Четверо людей отримали травми, серед них двоє дітей.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, аварія сталася 13 березня близько 13:00 на ділянці дороги М-03 км 479+800.

За попередньою інформацією, 50-річний водій вантажівки «МАН» не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «ВАЗ-110», а потім в'їхав у легковики Volkswagen Jetta та Ford.

«В результаті дорожньо-транспортної пригоди із травмами різного ступеня тяжкості до лікарні були доставлені 64-річна пасажирка автомобіля "ВАЗ-110", 33-річна водійка Volkswagen Jetta з двома малолітніми дітьми», — розповіли в поліції.

Правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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Автор: Катерина Комолова