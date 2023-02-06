Наразі слідство чекає на результати технічної експертизи.

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, коли будуть відомі причини падіння гвинтокрила у Броварах Київської області, внаслідок якого загинуло, зокрема, вище керівництво МВС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час телемарафону розповів в. о. міністра внутрішніх справ Ігор Клименко. Він наголосив, що наразі слідство чекає на результати технічної експертизи.

"Ми зацікавлені якнайшвидше отримати результати та висновки слідства", – додав Клименко.

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За його словами, наразі працює обʼєднана група слідчих, і найближчим часом вони зможуть проінформувати суспільство про результати.

"Про те, що сталося на борту або біля, можна буде казати тоді, коли будуть розшифровані бортові самописці. Результати розслідування будуть відомі за місяць-два", – пояснив Клименко.

Трагедія в Броварах

18 січня 2023 року в Броварах на Київщині розбився вертоліт ДСНС. На борту, зокрема, було керівництво МВС: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, а також його перший заступник Євген Єнін і держсекретар Юрій Лубкович. Ніхто не вижив.

Після завершення пошукових робіт у ДСНС заявили, що всього загинуло 14 осіб, з них 1 дитина.

У суботу, 21 січня 2023-го року, у Києві попрощалися з очільником МВС Денисом Монастирським та іншими загиблими в авіакатастрофі у Броварах працівниками міністерства. Того ж дня у Ніжині попрощалися зі службовцями Спеціального авіаційного загону ДСНС України, які загинули в авіатрощі.

1 лютого в.о. голови МВС Ігор Клименко повідомив, що результати експертизи по трагедії в Броварах ще не передали правоохоронним органам. При цьому слідчі опрацьовують всі можливі версії авіакатастрофи, в якій загинуло керівництво МВС України.

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