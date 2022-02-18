Дітей вилучили з родини та доправили до лікарні.

Двоє маленьких хлопчиків в Харків жили в кошмарних умовах. Дітей доставили в дитячу лікарню для обстеження.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

"16 лютого інспектори ювенальної превенції Харківського РУП №1 спільно з представником служби у справах дітей та фахівцем із соціальної роботи здійснили виїзд за місцем проживання сім'ї в Основ'янському районі міста Харкова. У будинку вони виявили антисанітарні умови, хлопчики 2 і 4 років були голодними та недоглянутими", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці доставили хлопчиків до дитячої лікарні для обстеження та надання медичної допомоги.

За даним фактом інспектори ювенальної превенції склали адміністративний протокол за статтею 184" Невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей" Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як раніше повідомляв УНІАН, житель Коростенщини побив восьмирічну доньку гребінцем, тому що у нього не виходило зробити їй зачіску. Йому оголосили підозру в нанесенні тілесних ушкоджень дитині. Йому загрожує штраф, громадські або виправні роботи.

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