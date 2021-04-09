Батьки дівчини заявили, що вчитель без причини нахабно виштовхав її із класу.

У Конотопі 13-ти річна школярка звинуватила вчителя у цькуванні.

Читайте такожВ Одесі жінка вдарила 10-річну доньку розпеченою сковородоюПро це повідомляють у відділі комунікації поліції Сумської області.

У поліції кажуть, що дівчина спровокувала вчителя на непедагогічні дії та ще й зняла це на відео.

Батьки школярки звернулися до поліції та заявили, що педагог прискіпувався до їх доньки і без причини нахабно виштовхав із класу.

Дізнавшись, що батьки учениці написали заяву, педагог написав зустрічну заяву та розповів свою версію конфлікту, яку підтвердили учні.

«В ході опитування очевидців події, було встановлено, що винуватцем конфлікту виявилась 13-ти річна школярка. Як виявилось, це не перший випадок сварки з вчителем, адже у неї конфлікти практично з кожним педагогом школи» - розповів начальник Конотопського районного відділу поліції Сергій Забозлаєв.

На матір школярки склали адміністративний протокол за порушення ч. 3 ст. 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Булінг (цькування) учасника освітнього процесу».

Санкція статті передбачає накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

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Автор: Людмила Жерновська