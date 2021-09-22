Сергій Шефір вважає, що замах - спроба залякати владу

Перший помічник президента України Сергій Шефір розповів подробиці сьогоднішнього замаху на нього. За його словами, по них раптово відкрили вогонь.

Про це політик розповів в ході брифінгу після нападу.

"Не розумію причин. Їхали й раптом пролунали постріли. Поранили водія, але водій молодець і не ставав. Ми прискорилися. Було моторошно. Я тут же подзвонив в поліцію та міністру МВС", - розповів Шефір.

При цьому він зазначив, що зупинив першу швидку, яку побачив на дорозі, і медики госпіталізували пораненого водія. За його словами, правоохоронні органи спрацювали оперативно.

Читайте також"Щоб попередити та залякати": в ОП назвали мотиви замаху на близького друга ЗеленськогоТакож він назвав фейками версії, які озвучили деякі ЗМІ, що замах нібито міг бути пов'язаний з розбіжностями в команді. Він вважає, що замах було скоєно для залякування влади.

"Я вже чув кілька ідіотських версій. Ніяких конфліктів команді немає. Це все фейки. У нас команда дружна і злагоджена. Я думаю, що замах було скоєно з метою залякування вищого ешелону влади", - підсумував Шефір.

Замах на радника президента Шефіра: що відомо

У середу вранці, 22 вересня, в районі села Лісники Київської області невідомі особи відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України Сергія Шефіра. В результаті його водій отримав три вогнепальні поранення. Зараз він перебуває в реанімації в лікарні "Феофанія".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Шефір після замаху перебуває в стані шоку і припускає, що злочинці могли стріляти саме по ньому, а в водія потрапили випадково.

Радник голови офісу Михайло Подоляк, коментуючи ранковий напад заявив, що для нього він є очевидною спробою демонстративного вбивства ключового члена команди.

Автор: Анастасія Горбачова