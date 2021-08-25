Йому інкриміновано за ч. 1 ст. 296 - хуліганство.

Чоловіку, який розлив фарбу під флагштоком біля будівлі КМДА, загрожує до півроку обмеження волі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

Вона розповіла, що чоловіку вручили підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Дана частина є найлегшою, і тому у якості запобіжного заходу прокурор проситиме для підозрюваного особисте зобов’язання.

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У разі, якщо суд визнає чоловіка винним, з покаранням визначаться в ході судового слідства.

Також вона додала, що правопорушнику 34 роки, він із Запорізької області.

Що спонукало його до такого вчинку, наразі невідомо.

Стосовно другого хулігана, який бризнув зеленкою у Петра Порошенка, наразі прокуратура Києва матеріали щодо нього ще не отримала. Триває збір доказів, документування показів свідків. Лише після цього йому буде вручено підозру та направлено клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Поліція розглядає його правопорушення теж як дрібне хуліганство.

Інцидент з флагштоком

24 серпня в Києві невідомий чоловік після закінчення офіційних святкових заходів до 30-річчя незалежності України вчинив акт вандалізму біля Київської міськдержадміністрації.

Він облив червоною фарбою сходи біля міськдержадміністрації, постамент з державним прапором і табличкою "Український національний прапор піднято 24 липня 1990 року", а біля таблички залишив відбиток руки червоною фарбою.

За фактом пошкодження флагштоку біля будівлі Київської міськдержадміністрації розпочато кримінальне провадження.

Автор: Дмитро Хилюк