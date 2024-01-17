Щонайменше ще троє учасників групи, зокрема і її організатор, перебувають за межами України.

Державне бюро розслідувань затримало топ-менеджмент концерну, який донині продовжував забезпечувати російський військово-промисловий комплекс системами загородження.

Як зазначається у повідомленні на сайті ДБР, за останні півроку Бюро спільно зі Службою безпеки України викрило та припинило діяльність вже другого концерну, який продовжував забезпечувати російський ВПК навіть після вторгнення.

Так, було встановлено, що група компаній з Житомирської області постачала підприємствам оборонно-промислового комплексу Росії системами загородження, які використовуються в агресивній війні проти України.

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"До початку війни концерн належав підприємцю, який за декілька днів до початку війни виїхав з України, а після вторгнення переоформив власність на підконтрольних осіб, які продовжували працювати з РФ", - розповіли у ДБР.

"Нові власники" концерну налагодили постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки. Саме ці компанії відправляли "замовлення" українському виробнику нібито для потреб третьої сторони.

"Тільки протягом 2022 року фігуранти поставили до Росії декілька партій відповідної продукції на понад 1,5 млн доларів США", - йдеться у повідомленні.

Працівники ДБР спільно з СБУ наприкінці грудня 2023 року провели обшуки у приміщеннях концерну та місцях проживання його топ-менеджерів, слідчі ДБР вилучили речі та документи, які свідчать про провадження операційної діяльності підприємств концерну на території України та Росії.

Наразі затримано двох топ-менеджерів концерну, яким було оголошено про підозру в учиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, вчинених організованої групою за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України.

"Щонайменше ще троє учасників групи, у тому числі її організатор, перебувають за межами України. Зазначеним особам буде повідомлено про підозру заочно", - зауважили в Бюро.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років. Вирішується питання щодо арешту майна підприємств та передача їх в Агентство з розшуку та менеджменту активів.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, раніше підозру отримали нафтотрейдери з Херсона, які під час окупації міста були "під дахом" Федеральної служби безпеки Росії та заправляли російські танки.

"Під дахом" російської спецслужби підприємці налагодили оптові поставки дизпалива та бензину з тимчасово захопленого Криму для потреб загарбників.

Після переправлення пального з українського півострова до Херсона нафтотрейдери заправляли військову техніку окупантів, у тому числі російські танки та бронемашини, які воювали на південному фронті.

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