Він розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

Державне бюро розслідувань завершило розслідування і передало до суду провадження про державну зраду стосовно колишнього народного депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича. Про це йдеться у повідомленні ДБР в Telegram.

"Працівники ДБР завершили розслідування у кримінальному провадженні щодо державної зради колишнього народного депутата України від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Вадима Рабіновича. Обвинувальний акт направлено до суду", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

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"Вадим Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України. Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву російської федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала РФ ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", - сказано у повідомленні.

Справа Рабіновича

Як повідомляв УНІАН, Рабіновича оголошено у розшук. Він вважається особою, яка переховується від органів досудового розслідування. Датою зникнення Рабіновича вважається 26 липня 2023 року.

На думку правоохоронців, Рабінович переховується в Ізраїлі. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

2 серпня Печерський районний суд Києва обрав екс-нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його мають відправити під арешт одразу після затримання.

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