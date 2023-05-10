Йдеться про Віталія Нахлупіна, який разом з іншими депутатами після захоплення росіянами Криму проголосував за ухвалення низки незаконних постанов.

В Україні до 12 років позбавлення волі заочно засуджено депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим VI скликання, який після окупації півострова перейшов на бік росіян.

Як повідомляє прокуратура АРК та міста Севастополя, депутата визнано винним у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними джерела УНІАН у правоохоронних органах, йдеться про Віталія Германовича Нахлупіна, який разом з іншими депутатами після захоплення росіянами Криму проголосував за ухвалення низки незаконних постанов.

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У прокуратурі зазначили, що йдеться про рішення щодо проведення "загальнокримського референдуму", що мав показати картинку "вільного волевиявлення кримчан", та прийняття постанови "Про декларацію про незалежність АР Крим та м. Севастополя", яка передбачала "входження Криму до складу РФ".

"Всупереч постанові Верховної Ради України, якою їхні повноваження було припинено, колишні депутати також проголосували за прийняття постанови про "Незалежність Криму" та "Правонаступництво Республіки Крим", - додали у відомстві.

Окупація Росією Криму - як це було

Російська спецоперація із захоплення українського півострова почалася 20 лютого 2014 року поступовим введенням військ та техніки РФ до Криму.

Початковим пунктом окупації став Севастополь, бо у цьому місті базувався штаб Чорноморського флоту Росії, більшість його кораблів та особовий склад.

В ніч з 26 на 27 лютого "зелені чоловічки" - російські військові у формі без розпізнавальних знаків - захопили будівлі Верховної Ради та Ради міністрів АРК у Сімферополі.

Того ж дня кримські парламентарі відправили уряд Криму у відставку та у порушення українського законодавства призначили Сергія Аксьонова головою Ради міністрів.

Водночас частина депутатів кримського парламенту ухвалили нелегітимну постанову про організацію та проведення "референдуму" про статус Криму.

Незаконний та заздалегідь сфальсифікований псевдореферендум відбувся 16 березня.

З часу окупації російські загарбники ведуть політику переслідування проти активного та проукраїнського населення півострова, незаконно затримуючи, катуючи та засуджуючи людей до ув’язнення. Зокрема, найбільшому тиску піддаються кримські татари.

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