Експрокурору Володимиру Шапакіну повідомлено про підозру у використанні підроблених документів та введенні в оману суду.

Нову підозру оголошено одному з "діамантових прокурорів", який намагався обманом повернути вилучені правоохоронцями в нього в ході обшуку понад 350 тисяч доларів.

Як інформує Офіс Генерального прокурора, першому заступнику начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури України повідомлено про підозру за фактами використання підроблених документів та введення в оману суду або іншого уповноваженого органу (ч. 4 ст. 358 та ч. 2 ст. 384 КК України). Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За даними слідства, у 2015 році його зі спільником викрили на хабарництві в особливо великих розмірах.

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У ДБР своєю чергою уточнюють, що під час обшуків було вилучено великі суми грошей у різних валютах, а у його "колеги" знайшли 102 діаманти.

Аби повернути вилучене, на той час ще чинний прокурор умовив свого знайомого бізнесмена надати йому заднім числом фіктивну позику на 350 тисяч доларів. На підставі підробленого документа правоохоронець подав до Генпрокуратури заяву про повернення йому грошей та отримав відмову.

"У липні 2022 року, скориставшись ситуацією в Україні, експрокурор спробував звернутися до суду з тими ж документами, але заява залишилася без розгляду. Отримавши повідомлення суду про таке звернення ДБР провело експертизу документів та дійшло висновку, що документ датований 15 травня 2015 року насправді був виконаний у період 13-20 липня 2015 року (тобто ще до обшуків)", - зазначають у ДБР.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

Як повідомляв УНІАН, колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця та екс-першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна затримали 5 липня 2015 року за отримання хабара в розмірі 3 млн 150 тис. грн. Під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тис. дол., а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, більше 60 діамантів і автомат Калашникова.

4 січня 2016 року Генеральна прокуратура передала провадження стосовно так званих "діамантових прокурорів" до суду.

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