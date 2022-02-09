У Бюро стверджують, що на першому допиті патрульний Петрик просто не повідомив слідчому про наявність камери.

У Державному бюро розслідувань пояснили, чому під час першого допиту патрульного Сергія Петрика у справі про ДТП за участю народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна слідство не зацікавилось його відеореєстратором.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні комітету ВР з питань правоохоронної діяльності директор ДБР Олексій Сухачов заявив:

"Стосовно боді-камери, яка була у пана Петрика. У своєму першому допиті 8 вересня минулого року він не повідомив слідчому, що він використовував цю камеру, тому ми досліджували саме дорожньо-транспортну пригоду, її причини та наслідки".

Також він додав, що під час другого допиту 7 лютого, після оприлюднення відео з місця ДТП у пресі, Петрика вже питали про запис з боді-камери й про те, як він потрапив до журналістів.

"Але він, на жаль, не повідомив нам про це, оскільки не володіє вказаною інформацією", - зауважив Сухачов.

Своєю чергою голова Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що після 30 днів збереження на сервері відеозапис знищується автоматично. За винятком, додав він, якщо ДТП резонансне, є постраждалі та загиблі. У такому випадку інформація вирізається і зберігається окремо.

Також він наголосив, що на той час не було інструкції, яка б регламентувала використання відео як поліцейськими, так і службовими особами, які мають доступ до сервера. Окрім того, за словами Клименка, на час скоєння ДТП доступ до сервера мали багато працівників поліції - загалом близько сотні людей, якщо говорити конкретно про відео з ДТП за участю Трухіна. А тому, наголосив Клименко, визначити, хто саме міг його злити, неможливо.

ДТП з Трухіним: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня 2021 року на автодорозі з Полтави до Києва сталася аварія за участю на той час народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна. Постраждали шестеро людей.

За даними ЗМІ, Трухін був напідпитку і спровокував ДТП. Сам Трухін стверджував, що в день аварії не був п'яний.

Читайте такожУ ДТП із Трухіним з'явилася "особа в червоному одязі": ДБР не знає, хто був за кермомВидання "Українська правда" 1 лютого оприлюднило відео з камери патрульного поліцейського, який працював на місці аварії. Патрульний також розповів, що того дня депутат мав ознаки алкогольного сп'яніння.

На відео Трухін просить інспектора дозволити йому "тихенько піти", обіцяючи потім "віддячити". Також він заперечує, що перебував за кермом автомобіля, який потрапив в аварію.

2 лютого в МВС повідомили, що народний депутат є спеціальним суб’єктом кримінального провадження, і провадження, в яких він може фігурувати як підозрюваний, належать до підслідності Державного бюро розслідувань.

Того ж дня Трухіна виключили зі "Слуги народу".

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