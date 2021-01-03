Поліцейські відкрили кримінальне провадження та встановлюють причини й обставини ДТП.

На Київщині в результаті зіткнення двох автівок постраждали п’ятеро людей.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області, дорожньо-транспортна пригода сталася у Фастівському районі на автодорозі Фастівець-Київ.

За попередніми даними, водій автомобіля Daewoo не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де сталося зіткнення з автівкою Skoda.

У результаті зіткнення п’ятеро пасажирів обох автівок отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до лікарні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють причини та обставини ДТП.

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Автор: Антоніна Доломанжи