Після обстеження медики госпіталізували 17-річну пасажирку мікроавтобуса.

Вночі 2 січня «BMW» на трасі Київ-Чоп у Львівській області протаранив мікроавтобус «Mercedes Sprinter», унаслідок чого травмувалися як водій легковика, так й 8 пасажирів маршрутки.

Про це повідомляє обласна поліція.

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26-річний водій «BMW» не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де й врізався у маршрутку.

Правоохоронці кажуть, що до медиків звернулися 8 пасажирів мікроавтобуса. Всі вони – мешканці Волині, четверо з яких неповнолітні віком 17 років, один – 18-річний, двоє - віком 20 років та один - 52 роки.

Після обстеження медики госпіталізували 17-річну пасажирку мікроавтобуса, усі інші пасажири після надання допомоги були відпущені додому. Також травмований та госпіталізований водій «BMW».

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення ПДР. Порушнику загрожує обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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Автор: УНІАН