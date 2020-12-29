Вхід в кондитерську пошкоджено / Інформатор Дніпро
У центрі Дніпра в понеділок ввечері сталася ДТП: зіткнулися Mazda і Toyota, в результаті чого першу машину розвернуло на 180 градусів, а друга влетіла в магазин.
Про це повідомляє "Інформатор".
Як вже встановлено, Mazda рухалася по вулиці Половицькій у бік Набережної, а Toyota їхала по проспекту Яворницького в напрямку вокзалу. Від удару Mazda розвернуло, а Toyota влетіла в магазин "АВК". Автомобіль розбив двері кондитерської.
Наслідки ДТП / Інформатор Дніпро
За попередніми даними, в результаті ДТП ніхто не постраждав. На тротуарі було видно багато осколків, рух на деякий час обмежувався.
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