Обійшлося без постраждалих.

У центрі Дніпра в понеділок ввечері сталася ДТП: зіткнулися Mazda і Toyota, в результаті чого першу машину розвернуло на 180 градусів, а друга влетіла в магазин.

Про це повідомляє "Інформатор".

Як вже встановлено, Mazda рухалася по вулиці Половицькій у бік Набережної, а Toyota їхала по проспекту Яворницького в напрямку вокзалу. Від удару Mazda розвернуло, а Toyota влетіла в магазин "АВК". Автомобіль розбив двері кондитерської.

За попередніми даними, в результаті ДТП ніхто не постраждав. На тротуарі було видно багато осколків, рух на деякий час обмежувався.

Інші Новини Дніпра

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован