Зіткнулися два легкових автомобілі, один з них потім загорівся.

У Львівської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули три особи, у тому числі дитина, та травми отримали шість осіб.

Про це повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався 24 серпня о 23:05 у селі Попелі Дрогобицького району на автодорозі Т-14-15 "Мостиська-Самбір-Борислав". Тут зіткнулися два легкових автомобілі, після чого одне авто загорілося.

Внаслідок ДТП загинуло три особи, з них дитина, 2005 року народження, та травмовано шість осіб, у тому числі дитина, 2004 року народжені, яких з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні.

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Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса сполученням "Кишинів-Москва", внаслідок чого постраждали 18 осіб. До лікарні госпіталізували вісім осіб. Зазначається, що автобус пройшов у лічених сантиметрах від бензовоза, який саме стояв біля АЗС.

Автор: Лариса Бекета