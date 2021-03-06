Вночі в Підкарпатському воєводстві перекинувся рейсовий автобус, в якому знаходилися 57 українців. Шестеро осіб загинули, 39 були госпіталізовані.

14 постраждалих в результаті ДТП в Польщі українців перебувають у важкому стані, 9 виписані з лікарні.

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Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Нагадується, що сьогодні вночі поблизу міста Радимно в Підкарпатському воєводстві, в 30 км від кордону з Україною, в ДТП потрапив український рейсовий автобус, в якому знаходилися 57 українців.

Шестеро осіб загинули, ще 39 були доставлені в лікарні. 14 перебувають у важкому стані. Травмованих розмістили у шести лікарнях Підкарпатського воєводства.

За повідомленнями польської сторони, 9 пацієнтів вже виписані з лікарень.

Пасажири, які не травмувалися, були доставлені в один з гуртожитків в Ярославі. Дітей серед постраждалих не було.

На місці трагедії працювали польські служби: понад 100 рятувальників, державна медична рятувальна служба, 30 поліцейських та представники організації Червоного Хреста. Також до порятунку українців були залучені важка техніка, вертоліт та дрони.

За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого автобус злетів у кювет і перекинувся.

Працівники Генерального консульства України в Любліні невідкладно виїхали на місце події для надання консульської допомоги громадянам та координації взаємодії з польськими компетентними органами в контексті з'ясування всіх обставин трагедії, забезпечення постраждалих необхідною медичною допомогою та організації репатріації тіл загиблих.

Спільно з перевізником та Львівською ОДА вирішується питання доставки в Україну громадян, які не постраждали в ДТП або будуть виписані з лікарень найближчим часом.

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Автор: Вікторія Токарєва