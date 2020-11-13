Chevrolet Aveo керував 23-річний іноземець, у 29 - річної постраждалої - перелом ноги.

В Одесі поліція відкрила провадження за фактом наїзду водієм-іноземцем на жінку під час акції протесту, яка проходила вчора ввечері через відсутність електрики в будинках.

Читайте такожУ Хмельницькому автобус збив двох дітей на переходіЯк повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався ввечері 12 листопада на вул. Дальницькій, де десятки людей протестували через відсутність в їхніх будинках електрики.

Зокрема, городяни, вставши (і пересуваючись) на пішохідному переході, перекрили рух автотранспорту. При цьому, протестувальники пропускали спецтранспорт - поліцію, автомобілі швидкої допомоги тощо, а також не перешкоджали руху трамваїв (поруч проходять трамвайні колії).

Встановлено, що під час цієї акції автомобіль Chevrolet Aveo, яким керував 23-річний іноземець, наїхав на її учасницю. Збивши жінку, водій, не зупиняючись, покинув місце події, але був зупинений патрульними через кілька сотень метрів від місця події.

"29-річну постраждалу, яка отримала перелом ноги, доставили в лікарню, зараз - вона вдома на амбулаторному лікуванні", - повідомили в главку.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху та ін.) Кримінального кодексу України. Обставини події встановлюються.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова