Напередодні в Умані завершилось святкування Рош га Шана.

В аварії під Києвом загинув 45-річний багатодітний батько. За даними ЗМІ, у чоловіка залишилось 12 дітей.

Про це повідомляє Апостроф.

Медики на місці намагались реанімувати потерпілого ізраїльтянина, але від отриманих травм він загинув. Обидва водії на момент ДТП були тверезими, інформують журналісти з посиланням на підтвердження поліції.

Аварія з участю мікроавтобуса з паломниками сталась вранці 9 вересня на трасі Київ-Одеса. Іноземці прямували з Умані до аеропорту "Бориспіль".

Читайте такожНа Буковині шершні вбили 65-річну жінкуЯк встановили правоохоронці, водія Mercedes Sprinter засліпило зустрічне авто, через що керманич зробив небезпечний маневр й зіштовхнувся з іншим автобусом. Від удару транспорт паломників винесло на інший бік дороги – у поле.

На момент ДТП в салоні перебували 13 пасажирів. За інформацією МВС, загинув один з іноземців.

Напередодні в Умані завершилось святкування юдейського Нового року Рош га Шана. З вечора 8 вересня хасиди почали від’їжджати у країни постійного місця проживання.

У 2021 році до міста прибули понад 29 тисяч паломників.

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Автор: Яна Ставська