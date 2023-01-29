Трагедія сталася в приватному будинку в Княжичах.

У селі Княжичі під Києвом 3 людини загинули від отруєння чадним газом в результаті неправильної експлуатації електрогенератора. Про це повідомив голова обласного управління поліції Андрій Нєбитов.

"У приватному будинку в Княжичах без ознак життя виявили 45-річного господаря і двох його гостей: 51-річного чоловіка і 48 – річну жінку", - повідомив він.

За попередньою версією, причиною трагедії став електрогенератор, встановлений в погано вентильованому гаражі, що примикає до житлової частини будинку.

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"Закликаю всіх чітко слідувати інструкціям з експлуатації опалювальних приладів та інших систем живлення. Дбайте про життя і здоров'я своє і близьких людей!" - написав голова поліції регіону.

Відключення світла в Україні

За даними "Укренерго", дефіцит електроенергії в Україні залишається значним. Зараз енергетики намагаються ліквідувати наслідки обстрілу 26 січня.

При цьому найважча ситуація склалася в Одеському регіоні. Там споживачів закликають готуватися до більш тривалих відключень електроенергії.

У компанії Yasno пояснили, чому тривала відсутність світла не призводить до зниження цифр в платіжках. Вся справа у відкладеному споживанні, кажуть енергетики.

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