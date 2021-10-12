Правоохоронці встановили всіх осіб, з якими Поляков контактував перед смертю.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили нові подробиці смерті народного депутата Антона Полякова.

Як розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" спікер МВС Артем Шевченко, свідчення таксиста під протокол відрізняються від тих, які він робив під час спілкування з поліцейськими на місці.

"Він сказав, що випадково підібрав пасажира. Насправді не випадково: він деякий час їхав за машиною з потерпілим, яка деякий час їздила по місту з іншим свідком", - заявив він.

За словами Шевченка, станом на сьогодні підозр не оголошено нікому.

Читайте такожКомаровський озвучив несподівану версію смерті нардепа Полякова"Не всі дають свідчення. Я зараз не можу розкривати деталей, але поки підозр немає. Якщо слідство вважатиме, що вже пора виходити на будь-які підозри, то поліція Києва повідомить про це дуже швидко. На цей час встановлені всі особи, з якими Поляков в той вечір і ніч знаходився, контактував, вечеряв, сідав в одну машину і пересідав в іншу", — сказав він.

Смерть Антона Полякова

Нагадавши, помер Антон Поляков у Києві в ніч на 8 жовтня. Нардепа знайшли в авто таксі співробітники поліції, він був без свідомості.

Для нардепа викликали швидку допомогу, але медики не змогли його повернути до життя.

Правоохоронці розпочали справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство) з позначкою "природна смерть".

Розтин показав, що Поляков помер через гостру коронарну недостатність, гостру ішемічну хворобу серця.

За відомостями нардепа Галини Янченко, в результаті токсикологічного дослідження з'ясували, що Поляков помер через реакцію алкоголю і метадону.

11 жовтня стало відомо, що водій таксі раптово змінив свої покази по справі. За його словами, він не підбирав на зупинці громадського транспорту Полякова, а його пересадили з іншого авто.

Автор: Леся Лещенко