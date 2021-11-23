Чоловік водить екскурсії по Карпатах та Львову.

На Львівщині вже п'яту добу шукають безвісти зниклого гіда, який востаннє виходив на зв'язок ще 19 листопада. Тоді 39-річний чоловік, який водить екскурсії по Львову та гірським маршрутам Карпат, сказав, що гуляє у лісі.

Про це з посиланням на пошуково-рятувальну волонтерську асоціацію повідомляє ТСН.

Зниклого 39-річного чоловіка звуть Єфімовський Фрідріх. Він має худорляву тілобудову та середній зріст. У гіда світло-руде коротке волосся, очі мають каро-зелений колір.

Чоловік зник у Львові. В останнє з ним розмовляли 19 листопада о 17:56. Телефоном він розповів, що гуляє у лісі. Після цього його ніхто не бачив, сам гід на зв'язок не виходить.

Читайте такожНа Львівщині чоловік виготовляв підроблені COVID-сертифікати для заробітчанЗа інформацією ТСН, про зникнення гіда повідомив його товариш, з яким він розмовляв у день загадкової прогулянки лісом. Пошуками чоловіка займаються волонтери та усі небайдужі. Також інцидент з'ясовує поліція. Правоохоронці нині працюють над встановленням місця, звідки у день зникнення дзвонив своєму товаришу гід.

Усіх, хто щось знає про зниклого гіда, волонтери просять подзвонити на безкоштовну гарячу лінію 0-800-310-911 або за номером поліції 102.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Полтавщині знайшлася дівчина, яка зникла безвісти - її викрали та зґвалтували.

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Автор: Поліна Кузенко