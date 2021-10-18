Чоловік вигнав п'яну дружину з квартири та "взяв у заручники" своїх же дітей.

В Дніпрі чоловік бив своїх дітей, а коли поліція намагалася його зупинити, він нацькував на копів собак. Горе-батько закрився разом зі своїми спадкоємцями у квартирі та почав їх жорстоко "виховувати", а п'яну дружину він вигнав за двері.

Про це повідомляє "Репортер Дніпро".

Інцидент стався на цих вихідних. У поліцію Дніпра звернулася жінка, яка проживає в одному з будинків на вулиці Усенка. Вона повідомила, що до неї прийшла сусідка і розповіла про свого агресивного чоловіка.

Чоловік бив своїх дітей віком від 1 до 10 років. Свою дружину, яка і звернулася за допомогою до сусідки, він вигнав з квартири та замкнувся на замок. Поліція прибула на місце інциденту і виявила, що жінка, яка поскаржилася на агресивного чоловіка, була п'яною.

"Потерпіла повідомила, що проживає у квартирі разом з колишнім чоловіком 1981 року народження, який сильно побив їх 8-річного сина. На цей час він закрився у квартирі разом з дітьми та агресивно поводиться", - розповіло джерело виданню.

Читайте такожПереговори вели понад 3 години: на Одещині чоловік підпалив будинок і підірвав себе гранатою (відео)Правоохоронці намагалися вести переговори з горе-батьком. Однак він відмовлявся спілкуватися з поліцією і погрожував їм, що нацькує на них своїх собак. У підсумку чоловік все-таки впустив копів у квартиру, але коли ті увійшли, він дав пітбулям команду "взяти".

Собаки кинулися на поліцейських, проте їм вдалося ухилитися від укусів тварин. Сам же чоловік знову замкнувся у квартирі. Дітей все-таки вдалося врятувати, в одного з хлопчиків лікарі зафіксували синець під оком. Горе-батька затримали, а його собак забрав зооконтроль.

За даними ТСН, правоохоронці відкрили за фактом інциденту два кримінальні провадження. Прес-секретар поліції Дніпропетровської області зазначила, що сім'я, де горе-батько бив своїх дітей, стоїть на обліку у соцслужб.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Харкові собаки на смерть загризли 81-річну пенсіонерку, а в Миколаєві чоловік напав з ножем на співробітника поліції охорони.

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Автор: Поліна Кузенко