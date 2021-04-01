Від вибуху гранати поліцейські не постраждали.

На Луганщині спецпризначенці під час поліцейської операції затримали 39-річного жителя міста Рубіжне, який кинув гранату в поліцейських.

Читайте такожУ Києві "замінували" посольство РосіїПро це у Facebook повідомила начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Луганській області Тетяна Погукай.

За її інформацією, сьогодні вранці в Рубіжному наряд патрульної поліції в ході відпрацювання орієнтування в районі гаражного кооперативу біля 7 мікрорайону для перевірки документів зупинив водія мопеда. Водій, побачивши поліцейських, кинув у їхній бік гранату та втік із місця події. Від вибуху гранати поліцейські не постраждали.

Зазначається, що на місце події виїхали співробітники слідчо-оперативної групи, вибухотехніки та керівництво поліції. З метою затримання зловмисника було введено спеціальну поліцейську операцію.

Також співробітники слідчо-оперативної групи під час огляду встановили, що зловмисник використав гранату РГД-5. Крім того, на місці події виявили пістолет та гранату РГД-5, які він викинув, втікаючи від поліцейських.

«У результаті проведеного комплексу оперативно-розшукових заходів встановлено місцезнаходження правопорушника. Бійці КОРДу затримали його у власній квартирі, де він ховався у коробі ліжка», - розповіла Погукай.

Вона додала, що цей чоловік раніше вже був неодноразово судимий за скоєння тяжких злочинів, але за вироком суду йому було присуджено умовне покарання.

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Чоловіка доставили до ізолятора тимчасового тримання, де з ним проводитимуть слідчі дії.

‼На Луганщині спецпризначенці під час поліцейської операції затримали зловмисника, який кинув гранату в... Опубликовано Поліція Луганської області Четверг, 1 апреля 2021 г.

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Автор: Світлана Макринська